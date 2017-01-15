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15.01.17 / 04:27 Новости / Общество / Россия и мир

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Спутник успешно вышел на орбиту

КосмосЯпонское аэрокосмическое агентство (JAXA) запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520-4 для вывода спутника на орбиту. Об этом сообщает в воскресенье телеканал  NHK.

Запуск состоялся в 08.33 по местному времени (02.33 мск). Ракета стартовала из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима.Спустя 7,5 минуты после запуска спутник успешно вышел на намеченную орбиту.

Напомним, SS-520-4 должна была быть запущена 11 января, но этому помешали неблагоприятные погодные условия. Высота ракеты составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны. Спутник, который она доставила на орбиту, весит всего 3 килограмма. Его параметры - 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметра.

По материалам: nhk.or.jp
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