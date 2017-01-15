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15.01.17 / 08:41 Новости / Общество / Россия и мир

Японская ракета-носитель упала в море

Разработка и запуск аппарата стоили около $3,6 млн

В Японии самая маленькая в мире ракета-носитель упала в море из-за технической неисправности. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NHK.

Специалисты сообщили, что топливо во второй ступени не воспламенилось и полет пришлось прервать. Некоторое время аппарат летел по инерции, затем упал в Японское море.

Напомним, ракета была запущена с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. Ее длина составляла 9,54 м, диаметр — 0,52 м, а вес — 2,6 т. На борту ракеты был спутник TRICOM1, вес которого не превышал 3 кг. Стоимость разработки ракеты-носителя и ее запуска составила около $3,6 млн.

По материалам: nhk.or.jp
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