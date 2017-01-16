Власти РФ выделят свыше 100 млрд рублей на поддержку промышленности Свыше половины средств направят на поддержку автопрома

Правительство согласовало выделение 107,5 млрд рублей на поддержку российской промышленности. Об этом в понедельник сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Средства выделят в нынешнем году. Из них 60 млрд направят на поддержку автопрома. Также 13,7 млрд рублей направят на сельхозмашинстроение и 2,2 млрд рублей – на легкую промышленность.

Отметим, на минувшей неделе власти выделили почти 26 млрд рублей на государственную программу национальной политики. По словам главы Федерального агентства по делам национальностей, программа позволит перейти от отдельных проектов в сфере реализации национальной политики к системному подходу. В программе восемь подпрограмм. Они направлены на этнокультурное развитие городов, русский язык, адаптацию мигрантов и иные цели.