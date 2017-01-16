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16.01.17 / 14:48 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет антифашистское шествие

Митинг им не согласовали

В Петербурге пройдет антифашистское шествие в память об убитых журналистке Анастасии Бабуровой и правозащитнике Станиславе Маркелове . Об этом АБН в понедельник сообщили организаторы акции.

Мероприятие пройдет 19 января в годовщину гибели Бабуровой и Маркелова. Участники шествия планируют пройти от Малой Садовой до Марсова поля, на котором они возложат цветы к вечному огню. Изначально антифашисты планировали провести митинг, но Смольный его не согласовал. Как и в прошлом году.

Напомним, журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова и правозащитник Станислав Маркелов были убиты в Москве в 2009 году членом неонацисткой группировки БОРН. Ежегодно 19 января по всей России антифашисты проводят акции памяти погибших.

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