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16.01.17 / 19:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Против строительства храма в петербургской «Балтийской жемчужине» подписались около двух тысяч жителей района

В скором времени губернатору направят обращение

Балтийская жемчужинаПротив строительства храма в петербургской «Балтийской жемчужине» подписались около двух тысяч жителей района. Об этом АБН в понедельник сообщили активисты.

Обращение с подписями направят в ближайшие дни губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Жители Красносельского района просят его не давать разрешение на строительство храма на Матисовом канале.

Напомним, 10 января противники строительства храма в Балтийской жемчужине сообщили о нападении на сборщика подписей. По их словам, неизвестный мужчина атаковал их вечером и украл заполненные подписные листы.

На берегу Матисова канала планируется строительство храма Святого мученика Дмитрия Солунского. Некоторые жители выступают против этого. Они заявляют, что в районе достаточно церквей, а социальных объектов не хватает.

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