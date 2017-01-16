Против строительства храма в петербургской «Балтийской жемчужине» подписались около двух тысяч жителей района В скором времени губернатору направят обращение

Против строительства храма в петербургской «Балтийской жемчужине» подписались около двух тысяч жителей района. Об этом АБН в понедельник сообщили активисты.

Обращение с подписями направят в ближайшие дни губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Жители Красносельского района просят его не давать разрешение на строительство храма на Матисовом канале.

Напомним, 10 января противники строительства храма в Балтийской жемчужине сообщили о нападении на сборщика подписей. По их словам, неизвестный мужчина атаковал их вечером и украл заполненные подписные листы.

На берегу Матисова канала планируется строительство храма Святого мученика Дмитрия Солунского. Некоторые жители выступают против этого. Они заявляют, что в районе достаточно церквей, а социальных объектов не хватает.