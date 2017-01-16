Число безработных в РФ сократилось на 0,4% за две недели И превысило 885 тыс. человек

Число официально зарегистрированных в России безработных снизилось на 0,4% за период с 28 декабря по 11 января. Об этом в понедельник сообщили в Минтруда.

Число безработных составило 885,2 тыс. человек. За отчетный период количество безработных уменьшилось в 57 регионах. Наиболее снижение зафиксировали в Хакасии, Забайкальском крае, Курской, Калининградской областях и иных регионах.

В то же время в 27 регионах число безработных выросло. Это произошло в республиках Тыва, Коми, Карелия, в Московской, Ленинградской, Тюменской, Вологодской областях и других регионах.

Отметим, по данным на 1 декабря 2016 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем стране составил 1,1 % по данным Росстата в ноябре количество безработных в России сократилось на 7,2% год к году. Общий уровень безработицы в ноябре составил 5,4% от общего числа экономически активного населения России.