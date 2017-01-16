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16.01.17 / 13:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Число безработных в РФ сократилось на 0,4% за две недели

И превысило 885 тыс. человек

безработныхЧисло официально зарегистрированных в России безработных снизилось на 0,4% за период с 28 декабря по 11 января. Об этом в понедельник сообщили в Минтруда.

Число безработных составило 885,2 тыс. человек. За отчетный период количество безработных уменьшилось в 57 регионах. Наиболее снижение зафиксировали в Хакасии, Забайкальском крае, Курской, Калининградской областях и иных регионах.

В то же время в 27 регионах число безработных выросло. Это произошло в республиках Тыва, Коми, Карелия, в Московской, Ленинградской, Тюменской, Вологодской областях и других регионах.

Отметим, по данным на 1 декабря 2016 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем стране составил 1,1 % по данным Росстата в ноябре количество безработных в России сократилось на 7,2% год к году. Общий уровень безработицы в ноябре составил 5,4% от общего числа экономически активного населения России.

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