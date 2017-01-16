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16.01.17 / 20:53 Новости / Россия и мир / Спорт

Петанья может перейти в ЦСКА в это межсезонье – Источник

Трансфер оценивают в 4 млн евро

цска петаньяНападающий «Аталанты» Андреа Петанья может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил в понедельник источник, близкий к руководству армейского клуба.

Как отметил источник, сумма перехода итальянского форварда может составить около 4 млн евро. Армейцам предстоит побороться за нападающего с итальянскими клубами «Кьево» и «Торино».

Отметим, Петанья является воспитанником «Милана». В «Аталанту» футболист перешел в 2016 году. В 16 матчах за новый клуб Петанья забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Немецкий портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 2 млн евро.

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