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16.01.17 / 15:33 Новости / Общество / Россия и мир

Путин назначил День войск Росгвардии

27 марта

День войск Росгвардии

Коллаж АБН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Информацию об этом в понедельник опубликовали на сайте Кремля.

День войск Росгвардии будут отмечать 27 марта. Дату установили, как указано в документе, «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии РФ».

Добавим, указ вступил в силу со дня его подписания. С 1996 по 2016 год 27 марта был днем внутренних войск МВД России.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о создании Нацгвардии в стране. Ее создали на базе внутренних войск МВД.

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