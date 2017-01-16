Путин назначил День войск Росгвардии 27 марта

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Информацию об этом в понедельник опубликовали на сайте Кремля.

День войск Росгвардии будут отмечать 27 марта. Дату установили, как указано в документе, «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии РФ».

Добавим, указ вступил в силу со дня его подписания. С 1996 по 2016 год 27 марта был днем внутренних войск МВД России.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о создании Нацгвардии в стране. Ее создали на базе внутренних войск МВД.