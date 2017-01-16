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16.01.17 / 11:07 Новости / Россия и мир / Финансы

«Детский мир» намерен провести IPO

АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций

детский мирРитейлер «Детский мир» намерен провести первичное публичное предложение своих акций. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Продающими акционерами выступают АФК «Система», российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента Компании и «Системы».При этом АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций.

Акции допустли к торгам на Московской Бирже. Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

Напомним, розничная сеть «Детский мир» состоит из 525 магазинов. Из них 468 расположены в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом «ELC — Центр раннего развития» в России.

Отметим, в декабре «Детский мир» присоединился к национальной системе платежных карт «Мир» (НСПК). Прием карт обеспечил банк «Русский стандарт».

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