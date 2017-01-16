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16.01.17 / 14:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Дольщики ЖК «Город» и ЖК «Силы природы» будут молиться у стен Смольного

Объединили силы

Дольщики ЖК «Город» и ЖК «Силы природы»

Фото АБН

Дольщики ЖК «Город» СУ-155 и ЖК «Силы природы» O2 Development будут молиться у стен Смольного, чтобы привлечь к себе внимание властей. О подготовке совместной акции ее участники рассказали АБН в понедельник.

Акция намечена на 21 января в районе Смольного проезда, дом 1. Она пройдет в форме молебна. Дольщики надеются, что власти не будут препятствовать его проведению.

Напомним, ГК «Город» строит в Петербурге три жилых комплекса: «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морскую звезду». Бывшие руководители компании подозреваются в мошенничестве. Они находятся под следствием.

ЖК «Силы природы» в Мурино строит компания O2 Development. Его возведение было приостановлено из-за недостатка финансирования. Еще один проект компании – ЖК «Моя стихия». Его строительство 13 декабря из-за нарушения проектной документации приостановил арбитражный суд Петербурга и ЛО.

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