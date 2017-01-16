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16.01.17 / 19:06 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2016 году международные резервы России выросли до $377,7 млрд

Но в декабре снизились на 2%

экономика россииВ 2016 году международные резервы России увеличились на 2,5% и на 1 января 2017 года составили $377,741 млрд. Это на $9,342 больше, чем аналогичный показатель прошлого года, сообщает Центробанк.

При этом к началу декабря 2016 года международные резервы были на $7,547 млрд меньше, чем 1 ноября. Таким образом они понизились на 2%.

Напомним, в начале декабря первые предварительные экономические итоги года выглядели лучше прогнозов. Тогда Центробанк сообщал о том, что в 2017 году ВВП может вырасти более, чем на 1%. Он также не исключил пополнения международных резервов в моменты, которые окажутся безопасны для курса рубля. Банк России в обзоре денежно-кредитной политики обсудил возможность быстрого восстановления экономики при условии, что среднегодовая стоимость нефти составит $55 за баррель.

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