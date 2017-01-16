ФРИИ вложит 15 млн рублей в стартап Leadza Который занимается оптимизацией бюджетов рекламных компаний

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 15 млн рублей в Leadza. Об этом в фонде рассказали в понедельник.

Как стало известно vc.ru, доля ФРИИ в стартапе достигнет 25%. Средства Leadza потратить на исследования и разработку, а также развитие за рубежом.

Leadza планирует выйти на рынок Индии, Турции и США. Главный продукт компании – сервис Leadza Optimizer. Сервис помогает анализировать проведенные рекламные кампании и распределять рекламный бюджет. Компания работает с таргетированной рекламой в Facebook на протяжении трех лет.