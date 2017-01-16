ФССП опубликовала список легальных коллекторских агентств В него включили 26 организаций

Федеральная служба судебных приставов опубликовала перечень легальных коллекторских агентств. Информация об этом появилась на сайте ФССП в понедельник.

В настоящий момент в списке фигурирует 26 организаций. Его составили по результатам поступивших заявлений.

Напомним, с 1 января коллекторские агентства начали работать в России по новым правилам. В настоящий момент заниматься коллекторской деятельностью имеют право только компании, включенные в госреестр. Пошлина за внесение сведений о юрлице в госреестр составляет 100 тыс. рублей.