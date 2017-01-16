«Газпром» с начала года нарастил экспорт в Европу на 25,5% Рост составил 1,9 млрд кубов газа

«Газпром» с 1 по 15 января нарастил экспорт в Европу на 25,5%. Об этом газовый холдинг сообщил в понедельник.

В абсолютном выражении поставки выросли почти на 1,9 млрд кубометров газа. «Рост спроса на российский газ, который демонстрировали европейские потребители в 2016 году, уверенно продолжается и в начале 2017 года», — отметила компания.

Отметим, в прошлом году экспорт «Газпрома» достиг исторического максимума. По словам главы компании Алексея Миллера, поставки в Европу выросли на 12,5% год к году и достигли 179,3 млрд кубометров. Добыча газа за 12 месяцев составила 419,07 млрд кубов.