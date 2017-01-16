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16.01.17 / 18:47 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Герофарм» хочет подписать с Петербургом специальный инвестиционный контракт

И по нему реализовать проект фармпроизводства

ГК «Герофарм» хочет подписать с Петербургом специальный инвестиционный контракт в рамках реализации проекта строительства фармпроизводства в Пушкинском районе. Об этом в понедельник на заседании промышленного совета заявил директор группы компаний Петр Родионов.

«Планируем реализовать по СПИК (специальный инвестиционный контракт — АБН) проект, соглашение по которому было подписано 16 июня на ПМЭФ. Производство, которое мы планируем реализовать и открыть уже в I квартале 2019 года, будет как удовлетворять спрос в России, так и направлено на экспорт», — отметил Родионов. Он добавил, что механизм СПИК очень важен для бизнеса.

Напомним, в Петербурге разрабатываются новые меры поддержки отечественных производителей. Речь идет о так называемом специальном инвестиционном контракте, предусмотренным федеральным законодательством. По нему предприятия смогу получать дополнительные льготы. Но лишь в том случае, если они соответствуют всем требованиям закона.

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2016 году ГК «Герофарм» подписала инвестиционное соглашение со Смольным. Предмет соглашения — фармпроизводство в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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