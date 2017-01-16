Павленский, праздник и Rambler. Итоги понедельника

Центробанк отозвал лицензию у «Булгур Банка», Фонд Александра Мамута купил 50% акций Rambler&Co, «Викинг» стал самым кассовым российским фильмом 2016 года, Петр Павленский эмигрировал из России, а Путин назначил День войск Росгвардии. Таким стал понедельник.

Центробанк РФ отозвал лицензию у «Булгур Банка». Регулятор выявил недостоверность в отчетных данных кредитной организации.

Фонд A&NN Investments Александра Мамута купил 50% акций группы компаний Rambler&Co. Прежде в собственности фонда находилось 50% акций компании. Другой половиной владел Владимир Потанин.

«Викинг» стал самым кассовым российским фильмом 2016 года. Картина Андрея Кравчука собрала в прокате $23,3 млн за три недели. Таким образом «Викингу» удалось побить рекорд «Экипажа» Николая Лебедева.

Акционист Петр Павленский эмигрировал из России. Художник планирует просить политического убежища во Франции. Павленский покинул Россию после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина написала против него заявление в полицию о насильственных действиях сексуального характера.

Путин назначил День войск Росгвардии. Новый праздник будут отмечать 27 марта. Прежде эта дата была днем внутренних войск МВД России.