К 2020 году Китай планирует повысить производство машин на новых источниках в четыре раза В планах намечено произвести до двух млн автомобилей

К 2020 году Китай планирует повысить производство автомобилей на новых источниках в четыре раза. Об этом сообщил в понедельник министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.



Под новыми автомобилями подразумеваются электромобили, гибридные автомобили и автомобили на основе одного топливного элемента. Например, на основе водорода. Известно, что в 2016 году произведены более 500 тыс. принципиально новых автомобилей. В декабре 2016 года сообщалось, что пять китайских компаний рассчитывают инвестировать более 400 млн долларов в производство таких машин. В настоящее время министр Мяо Вэй заявил, что к 2025 году на долю новых машин будут приходиться 20% от общего объема продаж всех автомобилей в Китае.