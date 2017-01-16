Все новости

16.01.17 / 13:09 Новости / Общество / Россия и мир

Компании Essilor и Luxottica договорились о слиянии за 46 млрд евро

Объединенная компания охватит весь спектр услуг на рынке оптики

ray-banПроизводитель линз для очков Essilor и производитель оправ, владеющий брендом Ray-Ban, объявили о слиянии. Заявление компаний опубликовано в понедельник.

В документе говорится, что новая компания сможет охватить весь спектр услуг на рынке оптики. Рыночная капитализация новой объединенной компании составит 46,3 млрд евро.

Итальянская Luxottica владеет брендами Ray-Ban, Persol и Oakley. Ранее стало известно, что компания продлила соглашение с Ralph Lauren до 2027 года. В рамках соглашения Luxottica продолжит создавать и распространять оправы под брендом Ralph Lauren. В феврале компания также подписала соглашение с Valentino.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016