Компании Essilor и Luxottica договорились о слиянии за 46 млрд евро Объединенная компания охватит весь спектр услуг на рынке оптики

Производитель линз для очков Essilor и производитель оправ, владеющий брендом Ray-Ban, объявили о слиянии. Заявление компаний опубликовано в понедельник.

В документе говорится, что новая компания сможет охватить весь спектр услуг на рынке оптики. Рыночная капитализация новой объединенной компании составит 46,3 млрд евро.

Итальянская Luxottica владеет брендами Ray-Ban, Persol и Oakley. Ранее стало известно, что компания продлила соглашение с Ralph Lauren до 2027 года. В рамках соглашения Luxottica продолжит создавать и распространять оправы под брендом Ralph Lauren. В феврале компания также подписала соглашение с Valentino.