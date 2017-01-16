Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка за 2016 год вырос на 4% До 889 млрд рублей

Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка в прошлом году году увеличился на 4% по сравнению с 2015 годом. Организация сообщила об этом в понедельник.

Северо-Западный банк Сбербанка достиг кредитного портфеля в размере 889 млрд рублей. Наибольший прирост зафиксирован в Псковской (8%) и Мурманской (7%) областях.

Активы банка за это время увеличились на 7% — до 1,6 трлн рублей. Средства клиентов выросли на 10% и составили 1,41 трлн рублей.

Отметим, Северо-Западный банк Сбербанка работает в семи регионах. В него входят более 1 тыс. офисов.

В прошлом году объем потребительских кредитов, которые выдала организация, составил 58,7 млрд рублей. Это на 46% больше показателей 2015 года.