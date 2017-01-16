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16.01.17 / 20:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Кришито не намерен покидать «Зенит» – Источник

Несмотря на интерес итальянских клубов к защитнику

зенит кришитоЗащитник «Зенита» Доменико Кришито не намерен покидать петербургскую команду в ближайшие трансферные окна. Об этом АБН в понедельник сообщил источник, близкий к трансферному отделу «Зенита».

По словам источника, итальянца в петербургском клубе все устраивает, и менять команду он не намерен. При этом на Кришито претендует ряд итальянских клубов, в том числе миланский «Интер», а также «Дженоа» и «Наполи». «Доменико и «Зенит» заинтересованы в продлении контракта», — сообщил агент футболиста Андреа Д’Амико.

Напомним, итальянский защитник присоединился к петербургскому клубу в июне 2011 года. В «Зените» Кришито сыграл в 171 матче и забил 13 голов. Итальянец дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок России. Игрока два раза включали в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

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