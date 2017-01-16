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16.01.17 / 17:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин предложил повысить пенсионный возраст в РФ с 2019 года

Он считает, что через 10-16 лет после его повышения страна может накопить существенный экономический ресурс

кудрин пенсионный возрастБывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что повышать пенсионный возраст следует уже с 2019–2020 года. Таком мнение он выразил в интервью «ТАСС».

«Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 года», — сказал Кудрин.

По его словам, что такие меры помогут России накопить существенный экономический ресурс после повышения пенсионного возраста через 10–16 лет.

Отметим, ранее Кудрин уже предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а женщин – 63 лет. В начале января министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что решения о росте пенсионного возраста в этом году не будет. В настоящий момент женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

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