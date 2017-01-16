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16.01.17 / 14:02 Новости / Россия и мир

Лидером российского кинопроката в выходные стал «Кредо убийцы»

Фильм собрал $2,4 млн

assassins creedКартина Джастина Курзеля «Кредо убийцы» стала самым кассовым фильмом в России в уик-энд 12-15 января текущего года. Об этом сообщили в Роскино в понедельник.

Фильм собрал $2,4 млн. На втором месте по сборам находится «Викинг» Андрея Кравчука, собравший $2,2 млн. Тройку лидеров российского проката занимает комедия Джона Гамбурга «Почему он?», которая сумела собрать $2,1 млн.

«Кредо убийцы» — экранизация одноименной компьютерной игры. Фильм рассказывает о противостоянии тамплиеров и тайного общества ассасинов. Бюджет картины составил $125 млн.

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