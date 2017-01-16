Фонд Александра Мамута купил 50% акций Rambler&Co И стал владельцем 100% компании

Фонд A&NN Investments приобрел 50% акций группы компаний Rambler&Co. Об этом в компании рассказали в понедельник.

Ранее фонду принадлежало 50% акций, еще 50% владел Владимир Потанин. Подробности сделки не раскрываются.

Директор фонда Марина Гренберг заявила, что покупка Rambler&Co является частью реализации долгосрочной стратегии. Гренберг также рассказала, что рынок медиа и интернет является для A&NN Investments ключевым для инвестиций.

Группа компаний Rambler&Co включает в себя такие издания, как Lenta.ru, «Газета.ru», «Афиша» и другие. Известно, что общая аудитория всех проектов компании составляет более 42 млн человек ежемесячно.