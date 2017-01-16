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16.01.17 / 00:01 Новости / Россия и мир

Министерство образования Турции исключило теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы

Решение вступит в силу в этом году

турция-ganetsinai.comМинистерство образования Турции изъяло теорию эволюции Чарльза Дарвина из программы для школ. Об этом сообщила в воскресенье Haberturk.
В учебниках по биологии не станет главы «О зарождении жизни и эволюции». Школьникам предложат изучать раздел о влиянии окружающей среды на живые существа.
Для студентов вводится курс о мятеже, который случился в ночь на 16 июля 2016 года. Об этом пишет Turkish Minute. В результате конфликта погибло около 240 человек. В ходе расследования дела о военном перевороте арестованы свыше 40 тыс. человек. Издание отмечает, что решения турецких властей в сфере образования постоянно подвергаются критике. Правящую партию часто упрекаю в попытках создать учебные программы, соответствующие собственной идеологии.

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