Министерство образования Турции исключило теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы Решение вступит в силу в этом году

Министерство образования Турции изъяло теорию эволюции Чарльза Дарвина из программы для школ. Об этом сообщила в воскресенье Haberturk.

В учебниках по биологии не станет главы «О зарождении жизни и эволюции». Школьникам предложат изучать раздел о влиянии окружающей среды на живые существа.

Для студентов вводится курс о мятеже, который случился в ночь на 16 июля 2016 года. Об этом пишет Turkish Minute. В результате конфликта погибло около 240 человек. В ходе расследования дела о военном перевороте арестованы свыше 40 тыс. человек. Издание отмечает, что решения турецких властей в сфере образования постоянно подвергаются критике. Правящую партию часто упрекаю в попытках создать учебные программы, соответствующие собственной идеологии.