Все новости

16.01.17 / 07:01 Новости / Россия и мир

Moon Express отправит на Луну частную экспедицию

Компания победила в конкурсе Moon Express и получит приз 20 млн долларов

Луна, фото с сайта planeta.moy.suMoon Express готова отправить на спутник Земли частную экспедицию. Об этом сообщили в компании в понедельник.

 

Общая стоимость полета на Луну составит 45 млн долларов и пройдет в два этапа. Продолжительность всей экспедиции займет четыре дня. На первом этапе ракета-носитель Electron выведет на орбиту космический аппарат MX-1E. На втором этапе корабль с помощью собственных двигателей достигнет лунной поверхности.

 

Деньги, которые получит компания, необходимы для полного завершения подготовки к полету. Кроме того, Moon Express планирует доставить на спутник оборудование NASA, ILO и Мэрилендского университета.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016