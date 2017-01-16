Moon Express отправит на Луну частную экспедицию Компания победила в конкурсе Moon Express и получит приз 20 млн долларов

Moon Express готова отправить на спутник Земли частную экспедицию. Об этом сообщили в компании в понедельник.

Общая стоимость полета на Луну составит 45 млн долларов и пройдет в два этапа. Продолжительность всей экспедиции займет четыре дня. На первом этапе ракета-носитель Electron выведет на орбиту космический аппарат MX-1E. На втором этапе корабль с помощью собственных двигателей достигнет лунной поверхности.

Деньги, которые получит компания, необходимы для полного завершения подготовки к полету. Кроме того, Moon Express планирует доставить на спутник оборудование NASA, ILO и Мэрилендского университета.