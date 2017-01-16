Торги на Московской бирже открылись ростом ММВБ — 2195,67 пункта, РТС — 1158,85 пункта

Торги понедельника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. ММВБ вырос до 2195,67 пункта, а РТС опустился до 1158,85 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что сигналов к росту индексов на российском фондовом рынке не наблюдается. Она ожидает преимущественно консолидационных настроений на российском рынке. «На европейских площадках также возможно временное затишье в ожидании одного из центральных событий недели — заседания ЕЦБ. Опубликованный недавно протокол заседания ЕЦБ показал, что регулятор вряд ли будет вводить новые стимулирующие меры сверх заявленных», — прогнозирует Соснова.

Нефть Brent на начавшейся неделе, по мнению аналитика, будет торговаться от $52 до $58 за баррель.Участники нефтяного рынка ожидают встречи специального комитета ОПЕК по мониторингу добычи нефти, которая запланирована на выходные. Доллар США, по оценке Сосновой, на бирже в Москве продолжит колебания в интервале 59-60 руб./$.