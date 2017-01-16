На уборку «Петровского» в Петербурге потратят 10 млн рублей Нужна комплексная уборка

На уборку стадиона «Петровский» в Петербурге потратят 10 млн рублей. Соответствующий аукцион накануне разместило ОАО "Спортивный комплекс «Петровский».

Исполнитель должен будет провести комплексную уборку стадиона. В техническом задании отмечается, что в связи с проведением общегородских и международных мероприятий на спортивном комплексе работы могут быть проведены в большем объеме или сжатые сроки, нежели они указаны в документации.

Напомним, стадион «Петровский» был построен на Петроградском острове в 1924—1925 гг. Во время Великой отечественной войны он был разрушен, реконструирован в 60-е годы. Свое нынешнее название он получил в 1992 году. С 1995 года здесь проводит домашние матчи «Зенит».

Отметим, в январе телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал стадион «Петровский». Он называл его ужасным с точки зрения условий, «хоть и любимым».