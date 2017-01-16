Акции Nintendo продолжили падение после демонстрации Switch

Акции компании Nintendo продолжили дешеветь после презентации новой приставки Switch. Снижение стоимости акций компании отмечено СМИ в понедельник.
Как сообщает Bloomberg, такая ситуация может быть связана с высокой ценой нового консоли. Кроме того, предполагает издание, потенциальные покупатели Switch не уверены в ее преимуществе над смартфонами.
Консоль поступит в продажу 3 марта. Приставка может использоваться в двух форматах: портативном и стационарном. Экран Switch обладает разрешением в 1280 на 720, размер экрана составляет 6,2 дюйма. В портативном режиме приставка работает до шести часов.