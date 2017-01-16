Объявлен подрядчик железной дороги к Керченскому мосту Стоимость строительства объекта составляет 17 млрд рублей

Назван подрядчик железной дороги к Керченскому мосту. Об этом в понедельник пишет «Коммерсант».



Издание отмечает, что правительство решило назначить «Строгазмонтаж» (СГМ) генеральным подрядчиком строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту. Об этом «Ъ» узнал от источника в Правительстве РФ. Кроме того, в ближайшие дни официально объявят СГМ ответственной за строительство объекта. Известно, что у названного подрядчика также имеется вся важная инфраструктура на месте строительства объекта.



Решение об утверждении этого подрядчика принято после двух несостоявшихся конкурсов на строительство железной дороги. На крайний конкурс ни одной заявки не подано. В настоящее время генподрядчиком является компания, которая принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Стоимость контракта – 228 млрд рублей.