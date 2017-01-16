Центробанк отозвал лицензию у «Булгур Банка» Из-за неисполнения федеральных законов

Российский Центральный Банк отозвал лицензию у «Булгур Банка». Сообщение об этом в понедельник опубликовали на сайте регулятора.

Причиной отзывы лицензии стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Также ЦВ выявил существенные недостоверности в отчетных данных.

Отметим, с начала нынешнего года банк почти прекратил обслуживание клиентов. Регулятор назначил в «Булгур Банке» временную администрацию. На 1 декабря 2016 года банк занимал 447-е место в российской банковской системе.