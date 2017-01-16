Все новости

16.01.17 / 09:39 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Центробанк отозвал лицензию у «Булгур Банка»

Из-за неисполнения федеральных законов

центральный банк

Фото АБН

Российский Центральный Банк отозвал лицензию у «Булгур Банка». Сообщение об этом в понедельник опубликовали на сайте регулятора.

Причиной отзывы лицензии стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Также ЦВ выявил существенные недостоверности в отчетных данных.

Отметим, с начала нынешнего года банк почти прекратил обслуживание клиентов. Регулятор назначил в «Булгур Банке» временную администрацию. На 1 декабря 2016 года банк занимал 447-е место в российской банковской системе.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016