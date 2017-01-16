Павленский эмигрировал из России Он будет просить политического убежища во Франции

Акционист Петр Павленский уехал из России вместе с семьей. Об этом он сообщил в понедельник.

Павленский намерен просить политического во Франции, цитирует его «Дождь». Акционист покинул РФ после написанного на него заявления о насильственных действиях сексуального характера. Павленский рассказал, что заявление на него написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина.

Отметим, в настоящий момент идет доследственная проверка. Если следствие возбудит уголовное дело, Павленский будет просить политического убежища.

Добавим, осенью 2016 суд признал законным приговор акционисту за поджог двери главного здания ФСБ. Акция называлась «Угроза». За нее суд оштрафовал художника на 500 тыс. рублей, а также потребовал возместить ущерб в размере 481,5 тыс. рублей.