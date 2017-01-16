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16.01.17 / 01:19 Новости / Политика

Парламент Турции в первом чтении поддержал переход к президентской форме правления

Второе чтение законопроекта о конституционной реформе намечено на 18 января

флаг ТурцииПарламент Турции в первом чтении поддержал переход к президентской форме правления. Об этом сообщило в понедельник Anadolu.

 

По итогам тайного голосования последние поправки к документу в части статьи 18 поддержали 481 из 550 депутатов. За поправку проголосовали 344 депутата, 131 – против, двое опустили чистые бланки, три бюллетеня признаны недействительными, один депутат отказался от голосования. Согласно новой поправке, президент может продолжать членство в партии, ведь в настоящее время это запрещено законом. Отметим, в воскресенье депутаты проголосовали за поправки к статье 17, отвечающей за регулирование парламентских и президентских выборов.

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