Парламент Турции в первом чтении поддержал переход к президентской форме правления Второе чтение законопроекта о конституционной реформе намечено на 18 января

Парламент Турции в первом чтении поддержал переход к президентской форме правления. Об этом сообщило в понедельник Anadolu.

По итогам тайного голосования последние поправки к документу в части статьи 18 поддержали 481 из 550 депутатов. За поправку проголосовали 344 депутата, 131 – против, двое опустили чистые бланки, три бюллетеня признаны недействительными, один депутат отказался от голосования. Согласно новой поправке, президент может продолжать членство в партии, ведь в настоящее время это запрещено законом. Отметим, в воскресенье депутаты проголосовали за поправки к статье 17, отвечающей за регулирование парламентских и президентских выборов.