Петербург разрабатывает новый механизм поддержки отечественных производителей В рамках развития имортозамещения

Петербург разрабатывает новый механизм поддержки отечественных производителей. Об этом в понедельник рассказал на промышленном совете председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, передает корреспондент АБН.

«В 2017 году планируется реализация новых инструментов поддержки, предусмотренных федеральным законодательством. Сейчас ведется разработка соответствующей нормативно-законодательной базы в Петербурге», — сказал Мейксин.

Речь идет о так называемом специальном инвестиционном контракте, по которому производитель будет получать дополнительные льготы. На федеральном уровне это может быть обнуление части налога на прибыль и упрощенный доступ к госзаказу, на региональном — льготы по уплате налогов на имущество, возможность предоставления земельных участков на инвестиционных условиях, приоритет в предоставлении иных субсидий и прочее.

«Мы говорим о продукции, которая не имеет аналогов. При этом мы говорим о том, что все средства, получаемые за счет субсидий, должны идти на развитие производства. Объем инвестиций по проекту должен быть не меньше 300 млн рублей», — подчеркнул Мейксин. Он добавил, что соответствующий петербургский законопроект находится на рассмотрении профильных ведомств и ассоциаций.

Губрнатор Петербурга Георгий Полтавченко в свою очередь подчеркнул, что СПИК — это не замена форм поддержки, которые существовали ранее, а дополнение к ним. «Сокращать или закрывать мы ничего не будем», — заверил градоначальник.

Напомним, в 2015 году в силу вступил новый ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — один из его механизмов. Это обязательство, в рамках которого одна сторона СПИК – инвестор обязуется создать, модернизировать или освоить производство промышленной продукции на территории России. В свою очередь государство обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности инвестора в сфере промышленности.