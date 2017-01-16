Петербург вошел в тройку популярных направлений в России на новогодние праздники Занял второе место

Петербург вошел в тройку российских городов, популярных у иностранных туристов на новогодние праздники. Об этом в понедельник сообщил сервис RoomGuru.

Петербург занял второе место. Наиболее привлекательным городом для иностранцев стала Москва. Третье место – у Владивостока. В десятку лучших также вошли Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль и Псков.

В Петербурге иностранцы селились в среднем на три ночи. Плата за проживание составила 3,9 тыс. рублей в сутки.

Отметим, туристический поток в Петербург в 2016 году составил 6,9 млн человек. По словам главы петербургского комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, рост произошел впервые с 2013 года.

Добавим, в 2016 году Петербургу присудили «Оскар туристической отрасли» — премию World Travel Awards. Город стал лучшим направлением для культурного туризма.