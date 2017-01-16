Петербургский «Интерторг» намерен открыть более 60 магазинов в России Намерен вложить в это 9 млрд рублей

Петербургский торговый дом «Интерторг», который развивает собственные сети «Народная 7Я» и «Идея», а также голландский бренд SPAR по франшизе, планирует в 2017 году открыть 64 магазина. Об этом сообщила финансовый директор компании Марианна Левинтова.

Новые точки появятся в Северо-Западном и Центральном регионах, передает «Деловой Петербург». «Интерторг» намерен инвестировать в них 8-9 млрд рублей.

Торговый дом хочет открыть 30 универсамов «Народная 7Я» и 30 супермаркетов SPAR. Также должны открыться гипермаркеты SPAR – три в Петербурге и один в Пушкине.

Отметим, «Интерторг» был основан в 2003 году. Представляет SPAR на территории России с 2011 года.

Выручка «Интерторга» в 2016 году составила 80 млрд рублей. Число магазинов компании достигло 468 объектов.