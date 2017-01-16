Петербуржцы смогут купить Renault через интернет Внести предоплату через «Яндекс.Кассу»

Петербуржцы смогут купить автомобили Renault через сервис «Яндекс.Касса». Он сообщил об этом в понедельник.

Интернет-шоурум «Renault Россия» начал принимать оплату через «Яндекс.Кассу» с 16 января. Размер предоплаты устанавливает дилер, максимальный платеж не превысит 30 тыс. рублей.

Теперь в интернете можно будет внести предоплату при покупке любого автомобиля Renault 2016 модельного года. Приобрести можно кроссовер Kaptur и другие модели Renault — Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Fluence.

Отметим, «Яндекс.Кассы» позволяет настраивать сайтам прием оплаты через «Яндекс.Деньги» и другие электронные кошельки. Также платежи можно принимать через мобильные и интернет банкинги, через банковские карты и с помощью мобильных телефонов. К «Кассе» подключены более 75 тыс. интернет-магазинов.

Онлайн-шоурум Renault запустили летом 2016 года. Эта платформа для онлайн-продаж автомобилей, которая позволяет покупателю выбрать необходимую комплектацию и забронировать машину, не выходя из дома.