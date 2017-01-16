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16.01.17 / 22:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство продолжит вносить средства в поддержку отраслей промышленности

Размер господдержки - 107, 5 млрд рублей

промпроизводство петербург промышленностьБелый дом продолжит вносить финансовые ресурсы в поддержку отраслей промышленности. Об этом сообщил в понедельник глава Минпромторга Денис Мантуров.

В 2017 году большая часть запланированного бюджета достанется автопрому. Кроме того, финансовую помощь получат Фонд развития промышленности, сельхозмашиностроение и впервые – производство техники для защищенной в настоящее время контрсанкциями пищевой промышленности.

Ранее согласовать размер бюджета отраслевой поддержки при формировании Минэкономики плана мероприятий планировалось в мае этого года. Отметим, не учтенные в бюджете мероприятия получат средства из бюджетных резервов.

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