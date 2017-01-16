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16.01.17 / 14:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный: поток туристов уменьшался после передачи объектов РПЦ

Туроператоры не хотят возить гостей города в места с бесплатным входом

туристы Поток туристов существенно уменьшался после передачи музейных объектов Русской Православной Церкви. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по туризму Петербурга Андрей Мушкарев, передает корреспондент АБН.

По словам Мушкарева, туристические операторы не заинтересованы в посещении мест с бесплатным входом, из-за чего эти объекты вычеркивают из маршрутных листов. При этом председатель комитета по туризму Петербурга подчеркнул, что передача Исаакиевского собора в собственность церкви может стать дополнительным фактором для притяжения туристов. «В соборе будут постоянно проводиться церковные мероприятия, которые могут быть интересны паломникам и другим гостям города», — отметил Мушкарев.

Напомним, ранее петербургские власти сообщили о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской Православной церкви. Представители церкви уже сообщили, что вход в собор будет бесплатным. Процесс передачи объекта займет около трех лет.

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