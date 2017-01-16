Похороны погибших при авиакатастрофе Ту-154 пройдут в Москве и регионах Погребение состоится в понедельник

Похороны большинства погибших при катастрофе Ту-154 состоятся в Москве и регионах. Об этом пишет в понедельник агентство ТАСС.



Агентство отмечает, что 12 погибших похоронят в регионах, 50 – на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах, еще более 10 – в Москве и Подмосковье.

Катастрофа случилась 25 декабря 2016 года. Судно Минобороны Ту-154, отправлявшееся в Сирию, сразу же потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека. Это военнослужащие, представители СМИ, артисты Ансамбля им. Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, танцовщица Лилия Пырьева, заслуженный художественный руководитель и дирижер Ансамбля Валерий Халилов. Самолет отправлялся в Сирию, чтобы все они смогли поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим.