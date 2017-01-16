Продажи ГК «Эталон» за 2016 год выросли на 35% До 47,4 млрд рублей

Продажи ГК «Эталон» по итогам 2016 года выросли на 35% год к году. Об этом группа компаний сообщила в понедельник.

Новые продажи в прошлом году составили 47,4 млрд рублей. За это время компания продала более 496 тыс. кв. м, что на 29% прошлого года.

Средняя стоимость одного квадратного метра за 2016 год выросла на 5% и достигла 95,6 тыс. рублей. Средняя цена квадратного метра в квартире увеличилась на 6% – до 107,9 тыс. рублей.

Отметим, выручка ГК «Эталон» в 2015 году составила 42,4 млн рублей. Тогда она упала за год почти на 10 млн рублей. Прибыль компании сократилась до 5,4 млн рублей против 8,4 млн рублей в 2014 году.