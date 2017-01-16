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16.01.17 / 14:18 Новости / Политика / Россия и мир

Путин встретится с президентом Молдовы

Они обсудят приднестровскую проблему

ПутинРоссийский президент Владимир Путин встретится с лидером Республики Молдовы Игорем Додоном в Москве. Об этом в понедельник сообщили в Москве.

Додон приедет в Россию 16-18 января по приглашению Путина. Они обсудят проблему приднестровского урегулирования, а также экономическое и культурное сотрудничество двух стран.

Отметим, Игорь Додон одержал победу на выборах главы Молдовы. Он получил порядка 55% голосов. Его главным соперником была Майя Санду – лидер Партии действия и солидарности. Додон выступает за сближение с Россией.

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