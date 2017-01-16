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16.01.17 / 06:34 Новости / Общество / Россия и мир

Под Бишкеком разбился самолет турецкой авиакомпании Boeing 744

Погибли не менее 16 человек

Фото: bloknot.ru

Фото: bloknot.ru

Под Бишкеком потерпел крушение Boeing 744. Об этом сообщило в понедельник РИА Новости.

 
Самолет совершал рейс из Гонконга, но из-за тяжелых погодных условий не смог зайти на посадку в аэропорт «Манас» в Киргизии. Известно, что судно упало на дачный поселок, на два жилых дома. В результате погибли 9 взрослых и 6 детей. По словам очевидцев на месте падения полыхает сильный пожар.

 

На борту были только члены экипажа. На месте катастрофы работают бригады скорой помощи, пожарные, а также пребывают первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, главы МЧС и Минтранса. Аэропорт «Манас» продолжает работать в штатном режиме.

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