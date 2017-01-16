Все новости

16.01.17 / 12:50 Новости / Общество / Россия и мир

Разбившийся в Киргизии Boeing принадлежал Avia Cargo Turkish

Turkish Airlines брали его в аренду

boeing

Фото: nycaviation.com

Разбившийся под Бишкеком самолет Boeing 747 принадлежал авиакомпании Avia Cargo Turkish. Об этом в понедельник сообщили в правительственном штабе по изучению причин катастрофы.

По словам источника, Turkish Airlines арендовали самолет для перевозки грузов. По предварительным данным, экипаж Boeing 747 состоял из четырех человек. Самолет перевозил порядка 85 тонн груза.

Добавим, Boeing 747 потерпел крушение примерно в 04:30 мск. Он разбился около аэропорта «Манас» в Бишкеке. Самолет рухнул на поселок, погибли 37 человек, в том числе, все члены экипажа.

Отметим, российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Вторник объявлен в Киргизии днем траура.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016