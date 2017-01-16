Разбившийся в Киргизии Boeing принадлежал Avia Cargo Turkish Turkish Airlines брали его в аренду

Разбившийся под Бишкеком самолет Boeing 747 принадлежал авиакомпании Avia Cargo Turkish. Об этом в понедельник сообщили в правительственном штабе по изучению причин катастрофы.

По словам источника, Turkish Airlines арендовали самолет для перевозки грузов. По предварительным данным, экипаж Boeing 747 состоял из четырех человек. Самолет перевозил порядка 85 тонн груза.

Добавим, Boeing 747 потерпел крушение примерно в 04:30 мск. Он разбился около аэропорта «Манас» в Бишкеке. Самолет рухнул на поселок, погибли 37 человек, в том числе, все члены экипажа.

Отметим, российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Вторник объявлен в Киргизии днем траура.