Росреестр прекратил предоставление электронных услуг На неопределенный срок

Росреестр прекратил предоставление электронных услуг на неопределенный срок. Об этом в понедельник сообщает сайте службы.

В Росреестре уточнили, что на данный момент служба проводит актуализацию контента. Это делается в связи с вступлением в силу закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Напомним, новый закон предусматривает подтверждение кадастрового учета выпиской из Единого реестра недвижимости. При этом регистрация договора, согласно закону, заверяется иначе. Она должна быть подтверждена специальной регистрационной надписью на документе о сделке. Данные об объектах недвижимости будут храниться электронной базе данных.