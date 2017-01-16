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16.01.17 / 08:22 Новости / Политика / Россия и мир

Россиянина подозревают в планировании убийства экс-премьера Черногории

Подозреваемого также обвиняют в формировании преступной организации и попытке терроризма

черногория-фото-ystav.com_45-летнего россиянина подозревают в планировании убийства экс-премьера Черногории Мило Джукановича. Об этом заявил в понедельник специальный прокурор Велько Рутович.
Кроме главного подозреваемого Романа Широкова власти объявили в розыск Владимира Попова. Всего по делу проходят примерно 20 человек. Многие обстоятельства и детали дела до сих пор не выяснены. Власти уверены, что эта группа участвовала в планировании государственного переворота и теракта в день парламентских выборов 16 октября прошлого года.
Мило Джуканович в настоящее время является главой правящей Демократической партии социалистов. И по-прежнему считается одним из самых влиятельных людей в Черногории.

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