«Ростелеком» инвестирует в «ТрансИнфоТех» 40 млн рублей Компания занимается электронным оформление грузовых международных перевозок

Венчурный фонд «Ростелекома» вложит 40 млн рублей в компанию «Транспортные Информационные Технологии». Об этом в компании сообщили в понедельник.

«ТрансИнфоТех» занимается системами электронного документооборота для международных грузовых перевозок. Компании планируют совместное развитие бизнеса по распространению стандартов электронного оформления.

Генеральный директор «ТрансИнфоТеха» Владимир Новиков отметил, что «Ростелеком» в этой сделке выступает не только как инвестор, но и как технологический партнер. Он отметил, что компании рассчитывают распространить систему электронного документооборота на воздушном и других видах транспорта.

«ТрансИнфоТех» работает с 2011 года. Компания запустилась в рамках проекта про внедрению в России международного стандарта e-Freight.