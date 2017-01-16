РЖД потратит на пиар почти 1 млрд рублей Для продвижения в России и за рубежом

РЖД проводит конкурс на проведение «информационно-разъяснительных кампаний» стоимостью 1 млрд рублей. Информация о конкурсе появилась на сайте компании в понедельник.

Максимальная стоимость контракта составит 932 млн. На сайте компании уточняется, что за год на рекламную компанию можно потратить не более 310,8 млрд рублей.

Ранее стало известно о планах РЖД увеличить погрузку в начале года на 2%. В января компания планирует увеличить показатели до 32-33 тонн. В прошлом году погрузку составила 1,22 млрд тонн. По итогам этого года компания надеется как минимум сохранить показатель погрузки на уровне 2016 года.