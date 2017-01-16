Все новости

16.01.17 / 17:11 Новости / Общество / Россия и мир

РЖД потратит на пиар почти 1 млрд рублей

Для продвижения в России и за рубежом

РЖДРЖД проводит конкурс на проведение «информационно-разъяснительных кампаний» стоимостью 1 млрд рублей. Информация о конкурсе появилась на сайте компании в понедельник.

Максимальная стоимость контракта составит 932 млн. На сайте компании уточняется, что за год на рекламную компанию можно потратить не более 310,8 млрд рублей.

Ранее стало известно о планах РЖД увеличить погрузку в начале года на 2%. В января компания планирует увеличить показатели до 32-33 тонн. В прошлом году погрузку составила 1,22 млрд тонн. По итогам этого года компания надеется как минимум сохранить показатель погрузки на уровне 2016 года.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016