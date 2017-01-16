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16.01.17 / 05:50 Новости

Компания Samsung Electronics объявит причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Итоги расследования южнокорейская компания представит 23 января

Фото: kartina-dnja.ru

Фото: kartina-dnja.ru

Компания Samsung Electronics объявит причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

 
В сентябре прошлого года компания сообщила о массовом отзыве и прекращении продаж Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторными батареями. Последние могли самопроизвольно взорваться. После этого производитель объявил об устранении дефектов, а также о возможности обменять ранее приобретенный смартфоны на новые. Вскоре выяснилось, что не во всех гаджетах был исправлен дефект. Компания Samsung Electronics объявила о полном отзыве всех смартфонов этой серии и остановке ее производства.

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