Компания Samsung Electronics объявит причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7 Итоги расследования южнокорейская компания представит 23 января

Компания Samsung Electronics объявит причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.



В сентябре прошлого года компания сообщила о массовом отзыве и прекращении продаж Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторными батареями. Последние могли самопроизвольно взорваться. После этого производитель объявил об устранении дефектов, а также о возможности обменять ранее приобретенный смартфоны на новые. Вскоре выяснилось, что не во всех гаджетах был исправлен дефект. Компания Samsung Electronics объявила о полном отзыве всех смартфонов этой серии и остановке ее производства.