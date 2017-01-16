Восемь крупнейших миллиардеров богаче половины населения Земли — исследование Разница в доходах оказалось крайне высокой

Размер состояния восьми миллиардеров равен объему средств беднейшей половины населения. Об этом сообщил в понедельник Reuters со ссылкой на доклад Osfam.

По данным Osfam, в прошлом году, состоянием бедной половины населения в размере более трех с половиной млрд долларов обладали 62 богатых человека. Число богатых людей, способных иметь такие средства, уменьшается ежегодно. Например, в 2011 году количество богачей сократилось с 388 до 177 человек. Среди восьми самых обеспеченных людей в мире объявлены основатель Amazon.com Джефф Безос, руководитель Facebook Марк Цукербер, создатель Microsoft Билл Гейтс, владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг и другие.

Каждый год Osfam публикует доклад о мировом экономическом неравенстве на форуме в Давосе. Эксперты постоянно повторяют о том, что необходимо вводить прогрессивную шкалу налогооблажения, увеличивать заработные платы, а также содействовать проблеме незаконного вывода средств в офшоры.