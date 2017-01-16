Смольный решил адаптировать закон об индустриальных парках для петербургских производителей Разрабатывают региональный законопроект

В Смольном решили адаптировать закон об индустриальных парках для петербургских производителей. Об этом в понедельник на заседании промышленного совета заявил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, передает корреспондент АБН.

Мейксин рассказал, что в Петербурге под руководством вице-губернатора Сергея Мовчана была создана рабочая группа по созданию проекта индустриальных парков. В нее вошли представители власти, промышленных предприятий и бизнеса.

Рабочая группа провела анализ 400 промышленных предприятий города, который показал, что лишь пятая часть из них соответствуют требованиям ФЗ об индустриальных парках. Большинство компаний не может претендовать на это звание и, соответственно, льготы.

Для поддержки городских производителей в Смольном решили разработать региональный нормативный акт и создать аналог индустриальным паркам с более мягкими условиями. Это должны быть региональные инновационно-промышленные и технологические парки.

Часть документов уже подготовлена и находится на рассмотрении в ЗакСе. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посоветовал своим подчиненным не затягивать работу над соответствующими законопроектами и ускорить их прохождение через параламент.

Напомним, в 2015 году был принят ФФЗ №794 об установлении требований к индустриальным (промышленным) паркам и их управляющим компаниям. Документ разработал Минпромторг России. Закон направлен на повышение качества предоставляемой господдержки промышленным предприятиям.

Индустриальный парк — площадка, специально организованная для размещения новых производств. Она должна быть обеспечена всей необходимой инфраструктурой.